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        Siirt'te başarılı sporcular ödüllendirildi

        Siirt'te başarılı sporcular ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:13 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:35
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        Siirt'te başarılı sporcular ödüllendirildi
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        Siirt'te başarılı sporcular ödüllendirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, geçen yıl çeşitli spor dallarında ulusal ve uluslararası başarı sağlayan sporculara spor malzemeleri hediye etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kısacık, 2023 yılının Türk sporu için önemli olduğunu belirterek, "Siirt'te de çeşitli branşlarda ulusal ve uluslararası başarılar elde edildi. 2023'te ulusal ve uluslararası başarılar elde etmiş sporcularımızı kutluyorum. Sporcularımız sadece spor dünyasında değil, aynı zamanda toplumda da iz bırakan isimler oldu. Bu başarıların devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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