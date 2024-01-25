Siirt'te devrilen tarım aracının altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Siirt’in Tillo ilçesinde pat pat tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Mehmet Reşit Özer’in kullandığı tarım aracı, ilçeye bağlı Taşbalta köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Abdulhakim Özer ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdulhakim Özer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.