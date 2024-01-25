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        Siirt'te devrilen tarım aracının altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Siirt'in Tillo ilçesinde pat pat tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 15:13 Güncelleme: 25.01.2024 - 15:34
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        Siirt'te devrilen tarım aracının altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Siirt’in Tillo ilçesinde pat pat tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Mehmet Reşit Özer’in kullandığı tarım aracı, ilçeye bağlı Taşbalta köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Abdulhakim Özer ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdulhakim Özer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

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