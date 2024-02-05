Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te belediye ekiplerince ihtiyacı olan vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılıyor

        Siirt Belediyesince her gün ihtiyaç sahibi, engelli ve kimsesi olmayan yaşlıların evine sıcak yemek servisi yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:12 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te belediye ekiplerince ihtiyacı olan vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt Belediyesince her gün ihtiyaç sahibi, engelli ve kimsesi olmayan yaşlıların evine sıcak yemek servisi yapılıyor.

        Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince, Kızlar Tepesi Sosyal Tesislerinde her gün hazırlanan 3 çeşit yemek paketlenerek, tespit edilen vatandaşların adreslerine ulaştırılıyor.

        Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özekinci, ihtiyaç sahibi, engelli ve kimsesi olmayan yaşlılar için 2020 yılında görevlendirme yapılan belediye tarafından başlatılan projeyle haftanın her günü yemek hizmeti sunulduğunu söyledi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik farklı yardımların da yapıldığını dile getiren Özekinci, "Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine yemek servisi yapılıyor. Yaklaşık 150 kişi her gün bu hizmetten faydalanıyor. Yılın 365 günü ara vermeden vatandaşlarımızın yanlarında oluyor, günlük ihtiyaçlarını karşılıyoruz." dedi.

        Ramazan ayında da 1500 kişiye yemek dağıtmayı hedeflediklerini aktaran Özekinci, şunları kaydetti:

        "Ramazan ayına yakışır iftar çadırımız ve sosyal yardımlarımız olacak. Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında sadece bir alanda değil pek çok alanda vatandaşlarımızla hemhal oluyoruz. Çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı yapıyor, engelli vatandaşlarımıza araç desteği sağlıyoruz. Sosyal çalışmalarımız devam edecek. Elimizden geldiği kadar kentteki ihtiyaç sahiplerine dokunmak istiyoruz."

        Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Merve Işıkoğlu da hijyenik ortamda hazırlanan yemeklerin özellikle yalnız yaşayan vatandaşlar için önemli bir destek olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Algı davası
        Algı davası
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Siirt'te okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
        Siirt'te okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
        Siirt'te kar nedeniyle yolda kalan 25 araç kurtarıldı
        Siirt'te kar nedeniyle yolda kalan 25 araç kurtarıldı
        Siirt-Şırnak kara yolunda kar nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı
        Siirt-Şırnak kara yolunda kar nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı
        Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Büyük'ten İl Emniyet Müdürü Öztürk'e...
        Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Büyük'ten İl Emniyet Müdürü Öztürk'e...
        Siirt'te motosikletin çarptığı kadın, hayatını kaybetti
        Siirt'te motosikletin çarptığı kadın, hayatını kaybetti
        Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk göreve başladı
        Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk göreve başladı