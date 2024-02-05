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        Siirt'te romatoloji uzmanı göreve başladı

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Romatoloji uzmanı Dr. Ufuk İlgen göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:18 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:30
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        Siirt'te romatoloji uzmanı göreve başladı
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        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Romatoloji uzmanı Dr. Ufuk İlgen göreve başladı.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, asistanlığını Trakya Üniversitesi Romatoloji Bilim Dalı'nda tamamlayan İlgen, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine atandı.

        İlgen, hastanede hasta kabulüne başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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