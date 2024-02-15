Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te sağlık çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yöneticiler ve sağlık çalışanları Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:11 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te sağlık çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yöneticiler ve sağlık çalışanları Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

        Hastane çalışanları, Kızılay tarafından poliklinik girişine kurulan standa gelerek kan bağışında bulundu.

        İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Kaynak'ın da katıldığı programda, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık gazetecilere yaptığı açıklamada, kan bağışına destek olan hastane yönetimi ve personeline teşekkür etti.

        Kan bağışının önemine işaret eden Tanık, kan bağışına karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla başlattıkları kampanyayı ildeki diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla devam edeceklerini belirtti.

        Tanık, herkesi duyarlı olmaya, kan vermeye davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        6 mürettebatıyla batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı!
        6 mürettebatıyla batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Veda günü
        Veda günü
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi

        Benzer Haberler

        Siirtli keresteci kendisi için yaptığı "taşınabilir ev" beğenilince üretici...
        Siirtli keresteci kendisi için yaptığı "taşınabilir ev" beğenilince üretici...
        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, okul müdürleriyle bir araya geldi
        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, okul müdürleriyle bir araya geldi
        Siirt'te sahte kimlikle yakalanan terör zanlısı tutuklandı
        Siirt'te sahte kimlikle yakalanan terör zanlısı tutuklandı
        Siirt'te terör şüphelisi sahte kimlikle yakalandı
        Siirt'te terör şüphelisi sahte kimlikle yakalandı
        Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Sarıca'dan İl Emniyet Müdürü Öztürk'e ziyaret
        Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Sarıca'dan İl Emniyet Müdürü Öztürk'e ziyaret
        Siirt'te "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nde yıkım başladı
        Siirt'te "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nde yıkım başladı