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        Siirt'te camilerde temizlik çalışması yapıldı

        Siirt Belediyesi tarafından camilerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 11:44 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:44
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        Siirt'te camilerde temizlik çalışması yapıldı
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        Siirt Belediyesi tarafından camilerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Siirt Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki camilerde temizlik çalışması yürütüldü.

        Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda ibadet etmelerini sağlamak için cami içerisinde bulunan halılar dezenfekte edilip, kapı, cam, ahşap, kitaplık ve fayans ve bahçe temizliği yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, vatandaşların ramazan ayında rahat, huzurlu ve daha temiz bir ortamda ibadet etmelerini sağlamak için temizlik çalışmalarının kent genelindeki diğer camilerde de devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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