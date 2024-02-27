Siirt'te camilerde temizlik çalışması yapıldı

Siirt Belediyesi tarafından camilerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Siirt Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki camilerde temizlik çalışması yürütüldü.

Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda ibadet etmelerini sağlamak için cami içerisinde bulunan halılar dezenfekte edilip, kapı, cam, ahşap, kitaplık ve fayans ve bahçe temizliği yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, vatandaşların ramazan ayında rahat, huzurlu ve daha temiz bir ortamda ibadet etmelerini sağlamak için temizlik çalışmalarının kent genelindeki diğer camilerde de devam edeceğini belirtti.