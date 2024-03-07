Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt Valisi Kızılkaya eğitim yatırımlarını inceledi

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, eğitim yatırımlarını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 16:54 Güncelleme: 07.03.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt Valisi Kızılkaya eğitim yatırımlarını inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, eğitim yatırımlarını denetledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Şehit Eşref Bitlis Ortaokulu, Özel Eğitim Anaokulu, Cengiz Topel Anaokulu ve Siirt Olgunlaşma Enstitüsü inşaatlarında incelemelerde bulundu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ve firma yetkililerinden bilgi alan Kızılkaya, eğitim yatırımlarının belirlenen sürede tamamlanarak hizmete alınması yönünde talimat verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, Siirt'in eğitim üssü olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, "Kentte inşa edilen modern ve nitelikli okulların eğitim kalitesi arttı. İl genelinde toplam 37 okulun yapımı ve 80 okulun onarımı için yaklaşık 1 milyar lira tutarında yatırım yapıldı." dedi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Piiz grubu üyesine saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Piiz grubu üyesine saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu
        Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?

        Benzer Haberler

        Siirt'te şap vakası görüldü, hayvan pazarı kapatıldı
        Siirt'te şap vakası görüldü, hayvan pazarı kapatıldı
        Siirt'te şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı
        Siirt'te şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı
        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"na katıldı
        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"na katıldı
        Siirtli şal şepik ustaları "sanatçı tanıtma kartı" aldı
        Siirtli şal şepik ustaları "sanatçı tanıtma kartı" aldı
        Siirt'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Siirt'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Siirt'te hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ya...
        Siirt'te hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ya...