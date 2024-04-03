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        GÜNCELLEME 2 - Siirt Pervari'de belediye başkanlığı seçimi kavgasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Siirt'in Pervari ilçesinde iki grup arasında belediye başkanlığı seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 10:24 Güncelleme: 03.04.2024 - 10:24
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        GÜNCELLEME 2 - Siirt Pervari'de belediye başkanlığı seçimi kavgasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Siirt'in Pervari ilçesinde iki grup arasında belediye başkanlığı seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Pervari Belediye Başkanlığına seçilen Teyyar Özcan'ın yakınları ile ikinci sıradaki DEVA Partisi'nin adayı İsmail Bilen'in yakınları arasında ilçe merkezinde çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, Abdurrahman Bilen ve Rıdvan Narinç ile Lokman, Mustafa ve Muhammet Surur Özcan yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Siirt ve Şırnak'taki hastanelere kaldırıldı.

        Kavgada ağır yaralanan Abdurrahman Bilen (41), helikopterle Siirt'e getirildi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bilen müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ve jandarma ekiplerince ilçede ve hastanelerde alınan güvenlik önlemleri sürüyor.

        - İlçe genelinde sokağa çıkma yasağı

        Siirt Valiliği, ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerde ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Pervari merkez ve bağlı tüm köylerde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 3 Nisan 01.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması, kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        - 6 şüpheli gözaltına alındı

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Pervari Kaymakamlığı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde belediye başkanlığı seçimini kazanan ve kaybeden iki grup arasında dün gece saat 22.45 civarında başlayan tartışma sonrasında çıkan silahlı kavgada 5 kişinin yaralandığını belirtti.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin sevk edildiğini, yaralıların Siirt ve Şırnak'taki hastanelerde tedavi altına alındığını ifade eden Kızılkaya, kavgada ağır yaralanan ve helikopterle Siirt Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kişinin müdahaleye rağmen kurtarılamadığını kaydetti.

        Kızılkaya, şu bilgileri verdi:

        "Olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı. Adli soruşturma başlatılmış olup, kolluk birimlerimizce yürütülen tahkikat titizlikle devam etmektedir. Polis ve jandarma ekiplerince ilçe ve hastanelerde güvenlik tedbirleri alınmıştır. Olayların büyüyerek devam etmemesi, halkımızın huzur ve güvenliği için Pervari ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 3 Nisan 01.00'den geçerli olmak üzere 4 Nisan Perşembe günü 09.30'a kadar sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştır. Vefat eden vatandaşımıza Cenabıallah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. Konu ile ilgili gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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