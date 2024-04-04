Siirt Pervari'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltı sayısı 10'a yükseldi

Siirt'in Pervari ilçesinde iki grup arasında belediye başkanlığı seçimi nedeniyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Pervari Belediye Başkanlığına seçilen Teyyar Özcan'ın yakınları ile ikinci sıradaki DEVA Partisi'nin adayı İsmail Bilen'in yakınları arasında 2 Nisan'da çıkan, Abdurrahman Bilen'in (41) hayatını kaybettiği, Rıdvan Narinç ile Lokman, Mustafa ve Muhammet Surur Özcan'ın yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin Pervari Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.