Siirt'te minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Tahsin A'nın kullandığı 01 TA 148 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolu Üniversite Kavşağı'nda karşı yönden gelen ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 D 0038 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile çarpıştı.

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