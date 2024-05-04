Pervari Kaymakamlığı, sahte balla mücadele ediyor
Pervari Kaymakamlığı, "Pervari balı" adı altında piyasaya sunulan sahte bala karşı denetim yapıyor.
Pervari Kaymakamlığı, "Pervari balı" adı altında piyasaya sunulan sahte bala karşı denetim yapıyor.
Pervari Kaymakamı Ahmet Gülderen'in talimatıyla Türk Patent ve Marka Kurumunca 21 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen "Pervari balı"nın değerinin korunmasına yönelik adımlar atılıyor.
İlçede 448 üretici tarafından 100 bin 250 kovanda üretilen Pervari balı adı altında piyasada satışa sunulan sahte bala karşı denetim yapan Kaymakamlık, tescilli balın adını kullanarak farklı ürün sattığı şirketlere ihtarname gönderdi.
İlçenin önemli geçim kaynağı olan balın korunmasına yönelik denetimlerin sıklaştırılacağı öğrenildi.
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