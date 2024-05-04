Pervari Kaymakamlığı, sahte balla mücadele ediyor

İlçede 448 üretici tarafından 100 bin 250 kovanda üretilen Pervari balı adı altında piyasada satışa sunulan sahte bala karşı denetim yapan Kaymakamlık, tescilli balın adını kullanarak farklı ürün sattığı şirketlere ihtarname gönderdi.

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