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        Pervari Kaymakamlığı, sahte balla mücadele ediyor

        Pervari Kaymakamlığı, "Pervari balı" adı altında piyasaya sunulan sahte bala karşı denetim yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 22:09 Güncelleme: 04.05.2024 - 22:12
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        Pervari Kaymakamlığı, sahte balla mücadele ediyor
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        Pervari Kaymakamlığı, "Pervari balı" adı altında piyasaya sunulan sahte bala karşı denetim yapıyor.

        Pervari Kaymakamı Ahmet Gülderen'in talimatıyla Türk Patent ve Marka Kurumunca 21 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen "Pervari balı"nın değerinin korunmasına yönelik adımlar atılıyor.

        İlçede 448 üretici tarafından 100 bin 250 kovanda üretilen Pervari balı adı altında piyasada satışa sunulan sahte bala karşı denetim yapan Kaymakamlık, tescilli balın adını kullanarak farklı ürün sattığı şirketlere ihtarname gönderdi.

        İlçenin önemli geçim kaynağı olan balın korunmasına yönelik denetimlerin sıklaştırılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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