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        Siirt'te firari hükümlü yakalandı

        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 17:43 Güncelleme: 05.05.2024 - 17:43
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        Siirt'te firari hükümlü yakalandı
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        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Z'nin kentte olduğu bilgisini aldı.

        Şüpheli, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

        ​​​​​​​Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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