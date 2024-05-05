Siirt'te firari hükümlü yakalandı

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Z'nin kentte olduğu bilgisini aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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