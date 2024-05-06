Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu:

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda kentte geçen ay gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kızılkaya, Valilikte gerçekleştirilen ve Siirt Valiliği sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanan "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda değerlendirmelerde bulundu.

Kızılkaya, il genelinde terör, organize suç örgütleri, uyuşturucu, düzensiz göç ve siber suçlarla mücadelede önemli çalışmalar yürütüldüğünü, halkın huzurunu kaçıran başta terör örgütü olmak üzere, tüm suç örgütlerine ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını belirtti.

Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi veren Kızılkaya, şunları kaydetti: "Nisan ayında 12 operasyonda 6 sığınak/mağara, el yapımı düzenek, 3 el bombası, 4 tüfek, 4 şarjör, mutfak tüpü, 210 metre elektrik kablosu, el dürbünü ve 630 fişek ele geçirildi. Sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 kişi yakalandı. PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 5 kişi yakalandı, 2 kişi tutuklandı. Narkotik suçlara yönelik gerçekleştirilen 59 operasyonda 80 kişi hakkında işlem yapıldı, 593 gram esrar, 94 gram eroin, 334 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, gümrük kaçağı 6 bin 871 paket sigara, kalaşnikof tüfek, 145 tüfek mühimmatı, 5 şarjör ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi."

Kızılkaya, kaçakçılık suçlarına yönelik gerçekleştirilen 11 operasyonda 53 kişi hakkında işlem yapıldığını, gümrük kaçağı 7 bin 655 paket sigara, 12 cep telefonu ele geçirildiğini, 2 kişinin tutuklandığını bildirdi. Siber suçlara yönelik gerçekleştirilen 44 olayın 30'unun aydınlatıldığını aktaran Kızılkaya, terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 160, yasa dışı bahis ile ilgili 232 kişinin yakalandığını, müstehcen 148 içerikli paylaşım yapan 380 sitenin kapatıldığını belirtti. İnternet dolandırıcılığına ilişkin 780 lise ve üniversite öğrencisinin bilgilendirildiğini ifade eden Kızılkaya, şu bilgileri verdi:

"Yasa dışı yollarla ülkeye giren Afganistan uyruklu şahıs Van Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yapan 1 kişi tutuklandı. Yol izin belgesi bulunmadan seyahat eden 9 Suriye uyruklu hakkında işlem uygulandı. 419 okula güvenli eğitim koordinasyon görevlisi olarak 482 jandarma personeli görevlendirildi. 38 emniyet ekibi ile okulların giriş ve çıkışları kontrol edilmektedir. 1558 okul çevresi, 101 öğrenci yurdu ve çevresi, 262 metruk bina, 203 iş yeri, 3 bin 165 araç ve 10 bin 899 kişi denetlendi." Kızılkaya, Siirt'te son bir ayda meydana gelen 549 asayiş olayının 367'sinin aydınlatıldığını, aranan 96 kişiden 42'sinin tutuklandığını aktardı.

2024 yılının ilk 4 ayında faili meçhul 12 asayiş olayının aydınlatıldığını ifade eden Kızılkaya, 73'ü yaralanmalı, 60'ı maddi hasarlı 133 trafik kazasının meydana geldiğini, denetlenen 28 bin 255 araçtan 79'unun trafikten men edildiğini, kural ihlali yapan 960 sürücüye ceza uygulandığını kaydetti. Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile kaymakamlara teşekkür eden Kızılkaya, "Milletin huzuru, güvenliği, birlik ve beraberliği için başta terör olmak üzere uyuşturucu ve tüm suç örgütlerine karşı mücadelemiz azim, kararlılık ve inançla devam edecektir." ifadesini kullandı.