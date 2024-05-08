Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarı hükümlü yakalandı
Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 12 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y'nin Kurtalan ilçesinde olduğu bilgisini aldı.
Firari, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından D.Y. cezaevine gönderildi.
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