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        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarı hükümlü yakalandı

        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:02 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:02
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        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarı hükümlü yakalandı
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        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 12 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y'nin Kurtalan ilçesinde olduğu bilgisini aldı.

        Firari, düzenlenen operasyonla yakalandı.​​​​​​​

        Emniyetteki işlemlerinin ardından D.Y. cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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