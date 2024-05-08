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        Siirt'te "çantalı uyku tulumu''na tasarım tescil belgesi verildi

        Siirt Olgunlaşma Enstitüsünce tasarlanan "çantalı uyku tulumu"na tasarım tescil belgesi alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:49 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:49
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        Siirt'te "çantalı uyku tulumu''na tasarım tescil belgesi verildi
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        Siirt Olgunlaşma Enstitüsünce tasarlanan "çantalı uyku tulumu"na tasarım tescil belgesi alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Siirt Olgunlaşma Enstitüsünce "çantalı uyku tulumu"na tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru kabul edildi.​​​​​​​

        Tasarım Tescil Belgesi alınan ürünün, deprem çantası ve deprem sonrasında kullanılabilen tuluma dönüşebilen teknik özelliklere sahip olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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