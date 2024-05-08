Siirt'te "çantalı uyku tulumu''na tasarım tescil belgesi verildi

Tasarım Tescil Belgesi alınan ürünün, deprem çantası ve deprem sonrasında kullanılabilen tuluma dönüşebilen teknik özelliklere sahip olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Siirt Olgunlaşma Enstitüsünce "çantalı uyku tulumu"na tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru kabul edildi.​​​​​​​

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