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        Siirt'te su samuru görüntülendi

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde nesli tehlike altındaki türler arasında bulunan su samuru görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 09:48 Güncelleme: 09.05.2024 - 09:48
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        Siirt'te su samuru görüntülendi
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde nesli tehlike altındaki türler arasında bulunan su samuru görüldü.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü ekipleri, biyolojik çeşitliliği koruma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) nesli tehdide yakın kategorisinde listelenen su samurunu Kurtalan ilçe kırsalında dere kenarında doğal yaşam alanında görüntüledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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