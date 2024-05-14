Siirt'te endemik bitki "Şirvan sümbülü" çiçek açtı

Siirt'te türü tehlike altında olan ve yılda sadece 2 ay çiçek açan bellevalia koyuncui (Şirvan sümbülü) görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, daha önce tespit edilip tescil edilen endemik bir bitki türü Şirvan sümbülünün takip altına alındığı bildirildi.

Koruma altında bulunan sümbülün nisan ve mayıs ayında çiçek açtığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde IUCN kriterlerine göre doğal yaşam ortamında türü tükenme tehlikesi altında bulunan duyarlı ve lokal endemik türümüz olan bellevalia koyuncui (Şirvan sümbülü) yılın ilk tomurcuk ve çiçeklerini açarken görüntülendi. Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi kapsamında izleme ve gözlemi yapılan bitkiyi koparanlar hakkında, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 387 bin 141 lira ceza kesilecek."