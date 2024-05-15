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        Siirt'te ihtiyaç sahipleri için "İyilik Mağazası" açıldı

        Sadakataşı Siirt İl Temsilciliğince ihtiyaç sahiplerine yönelik "İyilik Mağazası" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 17:19 Güncelleme: 15.05.2024 - 17:19
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        Siirt'te ihtiyaç sahipleri için "İyilik Mağazası" açıldı
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        Sadakataşı Siirt İl Temsilciliğince ihtiyaç sahiplerine yönelik "İyilik Mağazası" açıldı.

        Cemil Ertekin Caddesi'ndeki temsilcilik binasında hizmete giren giyim mağazasında, çocuk ve yetişkinlere yönelik ürünler yer aldı.

        Sadakataşı Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, AA muhabirine, Türkiye dışında 40 ülkede faaliyet yürüttüklerini, yardım çalışmalarını ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden gerçekleştirmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

        Desteklerinden dolayı hayırseverlere teşekkür eden Hasbal, şöyle konuştu:

        "Ülke genelinde Bursa ve Ankara'nın dışında Siirt'te kurduğumuz temsilcilik, bölgede yapılan faaliyetlerin lokal merkezi durumundadır. Bugüne kadar Siirt temsilciğimiz hem ramazanda hem deprem süreçlerinde çok önemli faaliyetler yürüttü. Ramazanda 1500 ihtiyaç sahibi yetim çocuğun giyimini üstlendi. Siirt'te açılışını gerçekleştirdiğimiz mağazayla, hiç kimseyi rencide etmeden ihtiyaç sahiplerinin istedikleri ürünü seçip almalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Mağazadan yetim ailelerin çocukları başka olmak üzere ihtiyaç sahibi herkes yaralanabilecek. İlerleyen süreçte ise gıda bankacılığı kapsamında gıda marketi açmayı da planlıyoruz."

        ​​​​​​​İl Temsilcisi Mesut Karanfil de emeği geçenlere teşekkür etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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