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        Siirt'te üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

        Siirt'te üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 17:14 Güncelleme: 17.05.2024 - 17:14
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        Siirt'te üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
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        Siirt'te üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Siirt Üniversitesi (SİÜ) İlahiyat Fakültesi öncülüğünde, öğrenci topluluklarının desteğiyle Kezer Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi bahçesinde kurulan çadırlarda bir araya gelen öğrenciler, 5 günlük nöbetin son gününde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        SİÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fadıl Aygan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve üniversitelerde Filistin için devam eden eylemlere destek vermek için öğrenci toplulukları öncülüğünde başlatılan çadır nöbetine akademisyenler olarak destek verdiklerini söyledi.

        Bugün sona erecek "Gazze Obası" nöbetine katılanlara teşekkür eden Aygan, şunları kaydetti:

        "İsrail çocuk, kadın demeden insanlık dışı katliam yürütüyor. Bu katliamlara ses çıkarmak, hayır demek bir insanlık görevi haline gelmiştir. Sadece Müslüman olmanın ötesinde insan olmanın bir gereği haline gelmiş. Öğrencilerimiz Gazze Obası temalı nöbet başlattı. Duyarlılık gösterdiler. 5 gündür süren bu etkinlikleri organize eden öğrencilerle gurur duyuyoruz. Bizler de akademisyenler olarak bu zulme son verilmesini bekliyoruz."

        Siirt Genç İHH Sorumlusu Barış Berat Butur da öğrenci topluluklarının etkinliklerine katılarak, kurulan çadırlarda nöbet tutarak seslerini duyurmaya çalıştıklarını aktardı.

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