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        Doğaseverler, Siirt'in Bacavan Yaylası'nda ters laleleri görüntüledi

        Mardin Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Siirt'in Bacavan Yaylası'nda ters laleleri görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 19:07 Güncelleme: 17.05.2024 - 19:07
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        Doğaseverler, Siirt'in Bacavan Yaylası'nda ters laleleri görüntüledi
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        Mardin Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Siirt'in Bacavan Yaylası'nda ters laleleri görüntülendi.

        Kulüp üyeleri, Şirvan ilçesindeki Bacavan Yaylası'na 7 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı.

        Yürüyüşün ardından 1500 rakımlı tepeye ulaşan doğaseverler, bahar aylarında açan ve yaklaşık 20 gün canlılığını koruyan ters laleleri fotoğrafladı.

        Mardin Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü İl Temsilcisi Hasan İmrak, yaptığı açıklamada, ters lalelerin olduğu bölgeyi ziyaret edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Endemik tür olan ters lalelerin korunmasının önemine işaret eden İmrak, "Buraya yürüyüş ve kamp faaliyeti düzenleyen doğaseverler ve doğa sporları kulüpleri ters laleye özen göstermeli, korumalı ve tanıtmalıdır. Bizler de bu çerçevede bir etkinlik düzenledik. Kulübümüz bu konuda çok duyarlı, bütün üyelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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