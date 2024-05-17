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        Siirt'te uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü ekiplerce kurtarıldı

        Siirt'in Pervari ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü, saatler sonra güçlükle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 22:59 Güncelleme: 17.05.2024 - 22:59
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        Siirt'te uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü ekiplerce kurtarıldı
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        Siirt'in Pervari ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü, saatler sonra güçlükle kurtarıldı.

        Hayrettin Y'nin kullandığı 56 AT 573 plakalı kamyonet, dün saat 23.00 sıralarında Kocaçavuş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 105 metre yükseklikten uçuruma devrildi.

        Köydeki vatandaşlar, tarlaya giderken uçuruma devrilen kamyoneti kazadan saatler sonra fark etti.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve ekipler tarafından araçtan çıkarılan Hayrettin Y, vatandaşların da yardımıyla ambulansa ulaştırıldı.

        Pervari Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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