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        Siirt'te izinsiz salep soğanı toplayan kişiye 387 bin 141 lira ceza kesildi

        Siirt'te, koruma altındaki salep soğanını kaçak toplayan kişiye 387 bin 141 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 16:45 Güncelleme: 19.05.2024 - 16:45
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        Siirt'te izinsiz salep soğanı toplayan kişiye 387 bin 141 lira ceza kesildi
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        Siirt'te, koruma altındaki salep soğanını kaçak toplayan kişiye 387 bin 141 lira ceza kesildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Şefliği ile Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekiplerin, yol devriyesi sırasında durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, endemik bitki türleri arasında bulunan ve toplanması yasak olan 86 kilogram salep soğanı ele geçirildi.

        İzinsiz salep soğanı toplayan kişiye, 387 bin 141 bin lira ceza uygulandı.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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