Siirt'te izinsiz salep soğanı toplayan kişiye 387 bin 141 lira ceza kesildi

İzinsiz salep soğanı toplayan kişiye, 387 bin 141 bin lira ceza uygulandı.​​​​​​​​​​​​​​

Ekiplerin, yol devriyesi sırasında durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, endemik bitki türleri arasında bulunan ve toplanması yasak olan 86 kilogram salep soğanı ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Şefliği ile Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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