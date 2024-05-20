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        Siirt'te "akrep sokması" ihbarına giden ambulans kaza yaptı

        Siirt'te "akrep sokması" ihbarı üzerine yola çıkan ambulans kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 14:27 Güncelleme: 20.05.2024 - 14:27
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        Siirt'te "akrep sokması" ihbarına giden ambulans kaza yaptı
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        Siirt'te "akrep sokması" ihbarı üzerine yola çıkan ambulans kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 11.20 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Eruh ilçesine bağlı Çırpılı köyünde "akrep sokması" ihbarı yapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ambulans, Üzümlük köyü girişinde şarampole devrildi.

        Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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