Siirt'te "akrep sokması" ihbarına giden ambulans kaza yaptı

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 11.20 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Eruh ilçesine bağlı Çırpılı köyünde "akrep sokması" ihbarı yapıldı.

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