Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Siirt'in Eruh ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Siirt'in Eruh ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ahmet K'nin kullandığı tarım aracı, Akdiken köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada takla atan aracın altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Mehmet Sait D. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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