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        Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Siirt'in Eruh ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 19:10 Güncelleme: 20.05.2024 - 19:10
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        Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Siirt'in Eruh ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Ahmet K'nin kullandığı tarım aracı, Akdiken köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada takla atan aracın altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Mehmet Sait D. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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