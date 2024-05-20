Siirt'te 19 Mayıs dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Burada kortej, Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalelerle Güres Caddesi istikametinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Siirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

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