Siirt'te 19 Mayıs dolayısıyla fener alayı düzenlendi
Siirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Siirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Kutlamalar kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen fener alayına katılanlar Siirt Üniversitesi merkez yerleşkesi önünde toplandı.
Burada kortej, Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalelerle Güres Caddesi istikametinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.
Etkinlik konserle sona erdi.
Etkinliğe kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.