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        Siirt'te "Ulusal Siirt Arıcılık ve Arı Sağlığı Çalıştayı" düzenlendi

        Siirt'te düzenlenen "Ulusal Siirt Arıcılık ve Arı Sağlığı Çalıştayı" ile arıcılık ıslah çalışmaları, ana arı yetiştiriciliği ve arıcılığın bölgesel kalkınmadaki etkisi ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 21:56 Güncelleme: 20.05.2024 - 21:56
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        Siirt'te "Ulusal Siirt Arıcılık ve Arı Sağlığı Çalıştayı" düzenlendi
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        Siirt'te düzenlenen "Ulusal Siirt Arıcılık ve Arı Sağlığı Çalıştayı" ile arıcılık ıslah çalışmaları, ana arı yetiştiriciliği ve arıcılığın bölgesel kalkınmadaki etkisi ele alındı.

        Siirt Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) işbirliğinde, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, arıcılığın önemini anlattı, bu tür çalışmaları desteklediklerini söyledi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da Bakanlık tarafından Siirt'te arıcılık sektörüne çok önemli destekler verildiğini söyledi.

        Bakanlık, Valilik, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan çalışma ve projelerle 2002 yılında Siirt'te arılı kovan sayısının 22 bin olduğunu anımsatan Demirhan, şöyle konuştu:

        "2024 yılında yüzde 923 artış ile 203 bini geçmiştir. 2002 yılında Siirt bal üretimi 127 tondan 2 bin 800 tona ulaşmıştır. 2005 yılında kurulan arıcılar birliğine üye sayısı 170 iken bugün 1500 üyeyi aşmış durumdadır. Üyelerinin yarısından fazlası 40 yaş altıdır. Arıcılık ilimiz istihdamına ve ekonomisine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Arıcılık sektörünün ilimize katkısı yıllık 1 milyar lira civarındadır. Siirt arıcılara 2018'den bu yana Bakanlık tarafından 23 milyon lira civarında tarımsal destekleme verilmiş, 25 milyon liralık arıcılık projeleri ile 17 bin kovan dağıtılmıştır. TÜİK 2023 Siirt verilerine göre 56 bin geleneksel kovan tipi ile Türkiye’de ikinci, 2 bin 800 ton bal üretimi ile Türkiye'de 8. sıradadır. Toplamda 203 bin 500 arı kovanı ile 11. sıraya ulaşmıştır."

        Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nebi Koca, bal, polen ve propolis gibi ürünlere verilen desteklerle sektörün her geçen gün büyüdüğüne tanık olduklarını kaydetti.

        Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faik Efe de ildeki arıcıların karşılaştıkları zorluklar ve arı ürünlerinin kalkınmadaki etkisini anlattı.

        Konuşmaların ardından akademisyenler sunum yaptı.

        Çalıştaya, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve bal üreticileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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