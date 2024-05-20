Siirt'te "Ulusal Siirt Arıcılık ve Arı Sağlığı Çalıştayı" düzenlendi

Siirt'te düzenlenen "Ulusal Siirt Arıcılık ve Arı Sağlığı Çalıştayı" ile arıcılık ıslah çalışmaları, ana arı yetiştiriciliği ve arıcılığın bölgesel kalkınmadaki etkisi ele alındı.

Siirt Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) işbirliğinde, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, arıcılığın önemini anlattı, bu tür çalışmaları desteklediklerini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da Bakanlık tarafından Siirt'te arıcılık sektörüne çok önemli destekler verildiğini söyledi.

Bakanlık, Valilik, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan çalışma ve projelerle 2002 yılında Siirt'te arılı kovan sayısının 22 bin olduğunu anımsatan Demirhan, şöyle konuştu:

"2024 yılında yüzde 923 artış ile 203 bini geçmiştir. 2002 yılında Siirt bal üretimi 127 tondan 2 bin 800 tona ulaşmıştır. 2005 yılında kurulan arıcılar birliğine üye sayısı 170 iken bugün 1500 üyeyi aşmış durumdadır. Üyelerinin yarısından fazlası 40 yaş altıdır. Arıcılık ilimiz istihdamına ve ekonomisine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Arıcılık sektörünün ilimize katkısı yıllık 1 milyar lira civarındadır. Siirt arıcılara 2018'den bu yana Bakanlık tarafından 23 milyon lira civarında tarımsal destekleme verilmiş, 25 milyon liralık arıcılık projeleri ile 17 bin kovan dağıtılmıştır. TÜİK 2023 Siirt verilerine göre 56 bin geleneksel kovan tipi ile Türkiye’de ikinci, 2 bin 800 ton bal üretimi ile Türkiye'de 8. sıradadır. Toplamda 203 bin 500 arı kovanı ile 11. sıraya ulaşmıştır."