İnşaatçı baba ve iki oğlu hem alaylı hem mektepli

FECRİ BARLIK - Siirt'te yaşayan 45 yaşındaki Mehmet Salih Demircan, çocukları Mehmet Şerif ve Mehmet Emin Demircan ile hem aynı üniversitede inşaat teknolojisi programında eğitim görüyor hem de aynı inşaatta çalışıyor.

Diyarbakırlı olan ve çocuk yaşta inşaatlarda çalışmaya başlayan Mehmet Salih Demircan, mesleğini 2 yıl önce yerleştiği Siirt'te sürdürmeye başladı.

Yapımı süren 400 yataklı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek binası inşaatında görev yapan 4 çocuk babası Demircan, bir bölümünü örgün okuduğu liseyi açık öğretimden tamamlayarak mezun oldu.

Baba ve oğulları kentteki hastane binası inşaatında birlikte çalışarak hem gelir elde ediyor hem de okulda öğrendikleri teknik bilgileri sahada uygulama imkanı buluyor.

Çocuklarıyla eğitimini sürdürmeye karar verdiğini ifade eden Demircan, "İki çocuğumla hem bu şantiyede işçilik yapıyoruz hem de aynı üniversitede okuyoruz. Birlikte öğrenmeye, birbirimizin eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Bu bize avantaj sağlıyor." dedi.

İki oğluyla omuz omuza hem eğitimi hem de hayat mücadelesini sürdüren baba Mehmet Salih Demircan, AA muhabirine, küçük yaşta iş hayatına atılmak zorunda kaldığı için eğitimini bir süre ertelediğini söyledi.

"Eğitim hayatımızı güzel bir şekilde devam ettirmek çocuklarım için de güzel bir duygu. Olumlu tepkiler de alıyorum. Oğullarımla DGS ile inşaat mühendisliği bölümünü de kazanmayı hedefliyoruz."

"Aslında herkese tuhaf gelen bir durum, babayla okumak. Kardeşleriyle okul okuyan var ama babayla okumak tuhaf bir duygu." ifadelerini kullanan Demircan, önceleri bunun nasıl karşılanacağını bilemediği için okula tedirgin gittiğini söyledi.

Demircan, "Genç insanlarız, çevremizin tepkisini merak ediyoruz ama ilk günden itibaren bu durumu aştım. Babamın genç ve diyaloglarının arkadaşça olması bize olumlu yansıdı hatta babamla ağabey kardeş gibi bizi algıladılar. Meslekteki en önemli yol gösterici babamın tecrübeleri. Hatam olduğunda babam bana bunu gösteriyor. Bu da çok güzel bir yol çizebiliyor bana. Onun bana çok faydası var, tecrübe anlamında. Herkesin babasıyla çalışması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.