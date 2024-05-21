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        Siirt'te vince çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:00 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:00
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        Siirt'te vince çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

        A.D'nin (32) kullandığı 34 BOD 12 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan çevre yolu kavşağında S.M. idaresindeki 56 AR 222 plakalı vince çarptı.

        Kazada, sürücü ağır yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        A.D'nin cenazesi otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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