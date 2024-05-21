Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te kiracısını çıkarmak isteyen ev sahibi, ziyaret edilerek ikna edildi

        Siirt'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, ziyaret ettiği ailenin evden çıkarılacağını öğrenince, görüştüğü ev sahibini ikna ederek, kararından vazgeçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:16 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te kiracısını çıkarmak isteyen ev sahibi, ziyaret edilerek ikna edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, ziyaret ettiği ailenin evden çıkarılacağını öğrenince, görüştüğü ev sahibini ikna ederek, kararından vazgeçirdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sidar, beraberindeki saha personeliyle aile ziyaretlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda Kooperatif Mahallesi'nde ikamet eden 5 çocuk annesi Songül A'yı ziyaret eden Sidar, aile fertleriyle görüştü, sorunlarını dinledi.

        Songül A, Sidar'a ev sahibi tarafından evden çıkarılacağını söyledi.

        Bunun üzerine Sidar, beraberindeki ekiple aynı binada yaşayan ev sahibini ziyaret etti.

        Sidar görüştüğü ev sahibini, kiracısı olan aileyi evden çıkarmaması için ikna etti.

        - "Ailenin korunmasına yönelik çalışmalarımız sürecek"

        Sidar, kurum personeli ile sürekli sahada olmaya gayret gösterdiklerini belirterek, son 4 ayda 4 bin 783 hanenin ziyaret edildiğini söyledi.

        Ailelerin tüm sorunlarını kendi sorunları gibi gördüklerini ve sosyal hizmet anlayışı ile yerinde, etkin ve hızlı bir şekilde çözmeye gayret ettiklerini belirten Sidar, "Alkol, tütün, teknoloji, kumar ve madde bağımlılığı gibi konularda aileleri bilgilendirmenin yanı sıra diğer konularda da sorunları olduğunda kendilerine her zaman yardımcı oluyoruz. Toplumun en önemli kurumu olan ailenin korunmasına yönelik çalışmalarımız sürecek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Dört isim ifadeye çağrılıyor!
        Dört isim ifadeye çağrılıyor!
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        'Hijyen' tanrıçası Denizli'de bulundu!
        'Hijyen' tanrıçası Denizli'de bulundu!
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
        Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...

        Benzer Haberler

        Siirt'te vince çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Siirt'te vince çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Siirt'te vince arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Siirt'te vince arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        İnşaatçı baba ve iki oğlu hem alaylı hem mektepli
        İnşaatçı baba ve iki oğlu hem alaylı hem mektepli
        Siirt'te "Ulusal Siirt Arıcılık ve Arı Sağlığı Çalıştayı" düzenlendi
        Siirt'te "Ulusal Siirt Arıcılık ve Arı Sağlığı Çalıştayı" düzenlendi
        Siirt'te 19 Mayıs dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Siirt'te 19 Mayıs dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı