Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Yemek Yarışması" düzenlendi

        Siirt'te bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Yöresel Yemek Yarışması"na katılanlar hünerlerini sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 22:39 Güncelleme: 21.05.2024 - 22:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Yemek Yarışması" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Yöresel Yemek Yarışması"na katılanlar hünerlerini sergiledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Siirt Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle Tarım ve Ağaç Müzesi'nde yemek yarışması düzenlendi.

        Yarışmacılar, Siirt'in yöresel lezzetlerinden perde pilav, kitel (içli köfte) ve kışlık Siirt dolması ile ana yemek kategorisinde; aside (un helvası), varak keak (pekmez tatlısı) ve imçerket (şekerli katmer) ile de tatlı kategorisinde yarışmaya katıldı.

        Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Nuri Sevgin, büryan ustası Murat Kayaalp, Siirt Olgunlaşma Enstitüsünde yöresel yemekler ustası Ceyhan Erko ve ev kadınlarından oluşan jüri üyeleri, yarışmacıların hazırladığı yemek ve tatlılara puan verdi.

        Ana yemek kategorisinde Siirt dolmasıyla Demet Yüksekli Obay birinci, Azize Çiçek ikinci, Esma Olğaç üçüncü, tatlı kategorisinde imçerket ile Demet Yüksekli Obay birinci, Reyhan Şendur ikinci ve Figen Işıktaş üçüncü oldu.

        Vali Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, kentin yemek kültürü açısından oldukça zengin olduğunu söyledi.

        Etkinlikte kentin yöresel yemek ve tatlılarının yarıştığını dile getiren Kızılkaya, "Siirt mutfağının Türkiye'de gerçekten müstesna bir yeri var. Siirt halkımıza kendi yemeklerimizi yeniden hatırlatmak anlamında çok faydası oluyor. Bunları gelecek nesillere aktarıyor, tescilleyip yolumuza devam ediyoruz. Aynı zamanda ulusal düzeyde Siirt yemeklerini tanıtıyoruz." dedi.

        Kızılkaya, yarışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Jüri üyesi Kayaalp de etkinlikle Siirt'in çok zengin bir mutfağa sahip olduğunun bir kez daha görüldüğünü dile getirdi.

        Yarışmada yer alan yemek ve tatlıların birbirinden lezzetli olduğunu ve seçim yaparken zorlandığını aktaran Kayaalp, "Yarışmada güzel lezzetler vardı. Siirt mutfağının Türk mutfağında daha iyi yere gelmesi için büyük bir gayret içerisindeyiz." dedi.

        Demet Yüksekli Obay da yarışmada her 2 kategoride dereceye girdiği için mutlu olduğunu anlattı.

        Yarışmaya dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eğirdir Gölü'nden el bombaları çıktı
        Eğirdir Gölü'nden el bombaları çıktı
        Makas attı hayatına mal oldu
        Makas attı hayatına mal oldu
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Afet riski altındaki alanlarla ilgili kanun Resmi Gazete'de
        Afet riski altındaki alanlarla ilgili kanun Resmi Gazete'de
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        İsrailli Bakan'dan skandal açıklama
        İsrailli Bakan'dan skandal açıklama
        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması
        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması
        Erdoğan'la Ciolacu'dan ortak açıklama
        Erdoğan'la Ciolacu'dan ortak açıklama
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        F.Bahçe'den G.Saray'a cevap!
        F.Bahçe'den G.Saray'a cevap!
        Rusya'dan nükleer silahlarla tatbikat
        Rusya'dan nükleer silahlarla tatbikat
        2 yaşındaki Elif'ten acı haber!
        2 yaşındaki Elif'ten acı haber!
        "Bütün ittifakların oyununu bozduk"
        "Bütün ittifakların oyununu bozduk"
        Tabancayla vurulmuş halde ağılında ölü bulundu
        Tabancayla vurulmuş halde ağılında ölü bulundu
        Benitez iddiası!
        Benitez iddiası!
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Cannes'da Kevin buluşması
        Cannes'da Kevin buluşması
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"

        Benzer Haberler

        Siirt'te kiracısını çıkarmak isteyen ev sahibi, ziyaret edilerek ikna edild...
        Siirt'te kiracısını çıkarmak isteyen ev sahibi, ziyaret edilerek ikna edild...
        Siirt'te vince çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Siirt'te vince çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Siirt'te vince arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Siirt'te vince arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        İnşaatçı baba ve iki oğlu hem alaylı hem mektepli
        İnşaatçı baba ve iki oğlu hem alaylı hem mektepli
        Siirt'te "Ulusal Siirt Arıcılık ve Arı Sağlığı Çalıştayı" düzenlendi
        Siirt'te "Ulusal Siirt Arıcılık ve Arı Sağlığı Çalıştayı" düzenlendi
        Siirt'te 19 Mayıs dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Siirt'te 19 Mayıs dolayısıyla fener alayı düzenlendi