Siirt'te şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı
Siirt'in Şirvan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet B. yönetimindeki 56 AU 171 plakalı minibüs, dün gece ilçenin Kesmetaş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Sabahattin B. ve Besna B. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.