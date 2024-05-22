Siirt'te öğrenciler ve akademisyenler Filistin'e destek için yürüdü

Siirt'te üniversite öğrencileri ve akademisyenler, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öncülüğünde Yeniler ve Genç Kızılay topluluklarınca düzenlenen "Kana bulanan beyaz önlükler için sessiz yürüyüş" etkinliği kapsamında akademisyen ve öğrenciler, SİÜ Mühendislik Fakültesi önünde toplandı.

Burada "Siirt'ten Filistin'e destek İsrail'e lanet" pankartı açarak yürüyüşe geçen grup, sloganlar atarak Rektörlük binasına kadar yürüdü.

Sabaz, "Soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak insanlık dramı, bütün dünyanın gözü önünde devam ediyor. Dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamın dehşetini bizim tekrar tekrar gözler önüne sermemiz gerekmektedir. Sağlıkçılar olarak bizlerin görevi, sağlık hizmetlerini geliştirip en iyi şekilde insanlığın hizmetine sunmaktır." dedi.

Öğretim Görevlisi Çimen Sabaz, grup adına burada yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'de 228 gündür işgal ve zulümlerini şiddetlendirerek sürdürdüğünü söyledi.

Saldırılarda hastane, sağlık merkezi, sağlık kuruluşu ve ambulansların da hedef alındığını ifade eden Sabaz, savaş hukukunda yardıma muhtaç düşman askerine dahi yardım etmekle mükellef sağlıkçıları gözünü kırpmadan hedef alan utanç tablosuyla karşı karşıya olduklarını anlattı.

Bu zulmün normalleştirilemeyeceğini ve zulme karşı duracaklarını bildiren Sabaz, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetleri çalışanları ve öğrencileri olarak toplandığımız sessiz yürüyüşümüzde, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından ayrılmayan başta Gazzeli meslektaşlarımızı ve Gazze'ye din, dil, ırk fark etmeksizin dünyanın dört bir yanından giden vicdan sahibi meslektaşlarımızı büyük bir saygıyla selamlıyoruz. İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Zulme karşı durmak için sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçirmeye sessiz yürüyüşümüzle davet ediyoruz."