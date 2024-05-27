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        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Siirt'te protesto edildi

        İsrail'in, Refah kentinde Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırı Siirt'te proteste edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 21:10 Güncelleme: 27.05.2024 - 21:10
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        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Siirt'te protesto edildi
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        İsrail'in, Refah kentinde Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırı Siirt'te proteste edildi.

        Güres Caddesi Sancaklar Ortaokulu önünde, Genç İHH Üniversite Topluluğu öncülüğünde "Kampüslerden Refah'a katliamlara dur de" çağrısıyla bir araya gelen üniversite öğrencileri ve vatandaşlar, ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Grup adına açıklamada bulunan Adem Karasu, Gazze’de soykırım yapan İsrail'in Refah'ta Filistinlilerin kaldığı kampı bombaladığını, Gazze halkını açlığa mahkum ettiğini söyledi.

        Karasu, "Filistinli kardeşlerimiz bugün insanlık dramının en acısını yaşıyor ve sadece kendi toprakları için değil tüm İslam coğrafyası için bedel ödüyor. Bu son saldırı sözün bittiği yer olmuştur." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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