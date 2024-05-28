Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirtli çiftçi yetiştirdiği fidanlarla fıstık yetiştiriciliğine katkı sunuyor

        Siirt'te çiftçi Hamza Keleş yetiştirdiği fidanlarla fıstık yetiştiriciliğine katkı sunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 12:42 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirtli çiftçi yetiştirdiği fidanlarla fıstık yetiştiriciliğine katkı sunuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te çiftçi Hamza Keleş yetiştirdiği fidanlarla fıstık yetiştiriciliğine katkı sunuyor

        Kentte çiftçilikle uğraşan ve 2000 yılından beri fıstık fidanı yetiştiren Keleş, Siirt-Baykan kara yolundaki fidanlık alanda her yıl yetiştirdiği yaklaşık 1 milyon fidanla fıstık yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasına ve istihdama katkı sağlıyor.

        Keleş, son dönemlerde çevre illerin yanı sıra Uşak, Manisa, Aydın, İzmir ve Antalya'ya da fidan gönderiyor. Keleş, kentin önemli geçim kaynaklarının başında gelen fıstıkçılığın gelişmesinde ve Siirt fıstığının marka haline gelmesine katkı sunuyor.

        Hamza Keleş, AA muhabirine, ömrünün büyük bölümünü fıstıkçılığa adadığını ve bundan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Yılda ortalama 1 milyon fıstık fidanı ürettiğini bildiren Keleş, 24 yılda yaklaşık 24 milyon fidan ürettiğini belirtti.

        İlk yıllarda sadece Siirt ve çevre illere fidan gönderdiğini dile getiren Keleş, "Uşak, Manisa, Aydın, İzmir, Antalya gibi yerlerde de artık fıstık fidanı dikimi yapılmaktadır. Bu sayede kentin istihdamına da katkı sağlamaya gayret ediyoruz." dedi.

        Siirt fıstığının bölge için büyük önem taşıdığını vurgulayan Keleş, fıstıkçılığın şu anda ekonomiye katkılar sağlayan bir sektör olduğunu bildirdi.

        Keleş, "Fıstık, kurak arazide yetiştiği için tercih ediyor ama zahmeti çoktur. Eskiden halkımız il dışına çalışmaya gidiyordu. Şu anda köyüne dönüş yapıp toprağına sahip çıkıyor ve fıstıkçılık yapıyor. Tanıdığımız aileler var, gelip fıstıkla ilgileniyor. Bu sayede köylerde de bir canlılık başladı. Bizim alanda da ortalama 25 kişi çalışıyor." ifadelerini kullandı.

        Vali Kemal Kızılkaya ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan'ın da fıstıkçılığa gereken önemi verdiğini bildiren Keleş, buna yönelik hayata geçirilen projelerle halkın fıstıkçılığa yöneldiğini kaydetti.

        "Coğrafi durumu baz alındığında nasıl ki Ege'de zeytin, Çukurova'da narenciye varsa burada da olmasa olmazımız fıstıkçılıktır." diyen Keleş, bölgenin kalkınmasının tarım ve hayvancılık sayesinde olabileceğini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İstanbul'da dehşet! Karısının boğazını kesip öldürdü! Katil aranıyor!
        İstanbul'da dehşet! Karısının boğazını kesip öldürdü! Katil aranıyor!
        İstanbul'un göbeğinde beton mikseri faciası!
        İstanbul'un göbeğinde beton mikseri faciası!
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        İstanbul'da can aldı, Bursa'da yakalandı! Öldürmeye böyle gitti!
        İstanbul'da can aldı, Bursa'da yakalandı! Öldürmeye böyle gitti!
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        Bodrum'da evlendiler
        Bodrum'da evlendiler
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Uzun namlulu silahlarla taradılar! 3 gün önce işe başlamıştı!
        Uzun namlulu silahlarla taradılar! 3 gün önce işe başlamıştı!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?

        Benzer Haberler

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Siirt'te protesto edildi
        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Siirt'te protesto edildi
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den sağlam binaların inşası için den...
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den sağlam binaların inşası için den...
        Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi morfoloji binasının temeli atıldı
        Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi morfoloji binasının temeli atıldı
        Eğlenmek amacıyla başladığı güreşte Avrupa 3'üncüsü oldu
        Eğlenmek amacıyla başladığı güreşte Avrupa 3'üncüsü oldu
        Siirt'te "Sesli Tuval" etkinliğinde baba ile oğlunun düeti ilgi gördü
        Siirt'te "Sesli Tuval" etkinliğinde baba ile oğlunun düeti ilgi gördü
        Siirt'te Kırsal Kalkınma Yatırımları Programından 63 proje kabul edildi
        Siirt'te Kırsal Kalkınma Yatırımları Programından 63 proje kabul edildi