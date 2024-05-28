Siirt'te engelli öğrencinin akülü sandalye talebini öğretmenleri gerçekleştirdi
Siirt'te Yunus Emre İlkokulu öğretmenleri, bedensel engelli öğrenciye akülü sandalye desteğinde bulundu.
Siirt'te Yunus Emre İlkokulu öğretmenleri, bedensel engelli öğrenciye akülü sandalye desteğinde bulundu.
Okul müdürü Yılmaz Erkan öncülüğündeki öğretmenler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda müdürlük makamına oturan bedensel engelli Büşra Üzüm'ün akülü sandalye talebini yerine getirdi.
Öğretmenler tarafından temin edilen akülü araç, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu tarafından okulda öğrenciye teslim edildi.
Büşra'nın talebinin yerine getirildiğini belirten Sadoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.
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