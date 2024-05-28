Siirt'te engelli öğrencinin akülü sandalye talebini öğretmenleri gerçekleştirdi

​​​​​​​​​​​​​​Büşra'nın talebinin yerine getirildiğini belirten Sadoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğretmenler tarafından temin edilen akülü araç, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu tarafından okulda öğrenciye teslim edildi.

Okul müdürü Yılmaz Erkan öncülüğündeki öğretmenler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda müdürlük makamına oturan bedensel engelli Büşra Üzüm'ün akülü sandalye talebini yerine getirdi.

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