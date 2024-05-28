Japon deprem uzmanı Moriwaki'den sismik izolatörün yaygınlaştırılması önerisi:

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, depreme dayanıklı binalar için sismik izolatörler kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Japon uzman, Siirt Üniversitesince (SİÜ) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Siirt Uluslararası Yeni Nesil Gençlik Söyleşileri ve Deprem Sempozyumu"nda konuştu.

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen depremlerle ilgili bilgi veren Moriwaki, depremlerin neden olduğu can kaybı ve hasara ilişkin veriler paylaştı.

- "Deniz kumu kullanıldığı için binalar çöktü"

"Depremde 17 bina çöktü. Deprem Ege tarafında, Yunanistan'daki adalardan uzak bir yerin fay hattıydı. Aslında küçük bir depremdi, ona rağmen binalar çöktü. Deniz kumu kullanıldığı için binalar çöktü. Ege tarafında Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı gibi uzun fay hattı yok. Küçük ve ince fay hatları var. Sık sık deprem meydana gelebilir ama ince ve kısa olduğu için küçük deprem olabileceğini söyleyebiliriz. 6 veya en fazla 7 söyleyebiliriz."

İstanbul'da yaşadığını ve kaldığı binayı iyi bildiğini dile getiren Moriwaki, Türkiye'de depremle ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerektiğine inandığını belirtti.

Moriwaki, bu nedenle 2011'den sonra eğitimlere başladığını, herkesin depremlerin nerede ve ne zaman olacağına dair sorular sorduğunu aktardı.

Depremin hayatın bir gerçeği olduğunu ve buna göre herkesin önlem alması gerektiğini ifade eden Moriwaki, yapılarda sismik izolatör kullanımının önemine dikkati çekti.