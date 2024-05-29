Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Siirt'in Şirvan ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet T'nin (56) kullandığı tarım aracı, ilçenin Ormanbağı köyü yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Saadet S. (49), Feride S. (58) ve Saile T. (45) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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