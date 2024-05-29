Siirt'te mezuniyet töreninde "Filistin bu sene mezun vermedi" pankartı açıldı
Siirt'te lise öğrencileri, düzenlenen mezuniyet töreninde "Filistin bu sene mezun vermedi. Dünya sınıfta kaldı" yazılı pankart açarak, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.
Siirt'te lise öğrencileri, düzenlenen mezuniyet töreninde "Filistin bu sene mezun vermedi. Dünya sınıfta kaldı" yazılı pankart açarak, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.
Gazi Anadolu Lisesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılında mezun olacak öğrenciler için düzenlenen törende İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı.
Okul bahçesinde gerçekleştirilen törende cübbe giyinen öğrenciler isimleri okunduğu sırada, "Filistin bu sene mezun vermedi. Dünya sınıfta kaldı" yazılı pankart açtı.
Öğrencilerin Filistin'e destek, İsrail'i protesto için açtığı pankart katılımcılar tarafından alkışlandı.
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