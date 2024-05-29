Siirt'te mezuniyet töreninde "Filistin bu sene mezun vermedi" pankartı açıldı

Öğrencilerin Filistin'e destek, İsrail'i protesto için açtığı pankart katılımcılar tarafından alkışlandı.

Siirt'te lise öğrencileri, düzenlenen mezuniyet töreninde "Filistin bu sene mezun vermedi. Dünya sınıfta kaldı" yazılı pankart açarak, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

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