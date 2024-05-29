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        Siirt'te mezuniyet töreninde "Filistin bu sene mezun vermedi" pankartı açıldı

        Siirt'te lise öğrencileri, düzenlenen mezuniyet töreninde "Filistin bu sene mezun vermedi. Dünya sınıfta kaldı" yazılı pankart açarak, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 22:53 Güncelleme: 29.05.2024 - 22:53
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        Siirt'te mezuniyet töreninde "Filistin bu sene mezun vermedi" pankartı açıldı
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        Siirt'te lise öğrencileri, düzenlenen mezuniyet töreninde "Filistin bu sene mezun vermedi. Dünya sınıfta kaldı" yazılı pankart açarak, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

        Gazi Anadolu Lisesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılında mezun olacak öğrenciler için düzenlenen törende İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı.

        Okul bahçesinde gerçekleştirilen törende cübbe giyinen öğrenciler isimleri okunduğu sırada, "Filistin bu sene mezun vermedi. Dünya sınıfta kaldı" yazılı pankart açtı.

        Öğrencilerin Filistin'e destek, İsrail'i protesto için açtığı pankart katılımcılar tarafından alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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