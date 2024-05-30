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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları görsel sanatlar sergisiyle protesto edildi

        Siirt Üniversitesinde (SİÜ) İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki için "Karikatürlerin diliyle Gazze soykırımı" temalı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 16:20 Güncelleme: 30.05.2024 - 16:20
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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları görsel sanatlar sergisiyle protesto edildi
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        Siirt Üniversitesinde (SİÜ) İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki için "Karikatürlerin diliyle Gazze soykırımı" temalı sergi açıldı.

        SİÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde eğitim gören öğrenciler İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de yaşanan insanlık dramını anlatan karikatürler ile Filistin bayrağı, Gazze'de yıkımı anlatan görsel ve İsrail'e tepkinin dile getirildiği üç boyutlu tablo hazırladı.

        Hazırlanan eserler SİÜ Mühendislik Fakültesinde açılan sergide tanıtıldı.

        Atölye yürütücüsü Dr. Nur Selcen Karaaslan, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'ye aylardır süren saldırılarına dikkat çekmek ve yaşanan insanlık dramını sanatla anlatmak için böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulunan Karaaslan, "Ne yazık Gazze'de soykırım yaşanıyor ve dozu da gün geçtikçe artıyor. Bu durum bizleri derinden üzüyor. Atölyemizde deneysel bir pano tasarlamaya çalıştık. Öğrencilerimizin bir kısmı üniversitemizde okuyan yabancı uyruklu gençler. Bu anlamda da çok dilli ve kolektif bir çalışma ortaya çıktı. Bu şekilde sesimizi duyurmaya çalıştık. Gazze'de yaşananlara sessiz kalmadığımızı öğrencilerimizle ve hocalarımızla göstermek istedik." dedi.

        Karaaslan, iki gün ziyarete açık olacak sergiye ilginin yüksek olduğunu belirtti.

        Öğrencilerden Meryem Dilay Diriarın da Gazze'de yaşananları soykırım olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

        Dünyanın çeşitli üniversitelerinde aylardır devam eden eylemleri desteklediklerini anlatan Diriarın, buna tepki için hazırladıkları üç boyutlu katlama metoduyla oluşturdukları panoda ahşap kullandıklarını aktardı.

        Suriye uyruklu öğrenci Ala Yusuf, Filistin'de devam eden saldırıları kınayarak, "Gazze" temalı atölye çalışmasını büyük bir emekle hazırladıklarını belirtti.

        Serginin açılışına, Rektör Prof. Dr. Nihat Şındak, SİÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr Mustafa Kahyaoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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