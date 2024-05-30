Siirt'te şehit güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın bebeği dünyaya geldi

​​​​​​​Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 22 Mayıs'ta, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba (26) ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız (27) şehit olmuştu.

Kızılkaya, daha sonra hastanede tedavi gören diğer hastaları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Aileyi tebrik eden Kızılkaya, bebeğe sağlıklı bir yaşam dileğinde bulundu.

Vali Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, beraberlerindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile Kezban Yıldız'ı hastanede ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.