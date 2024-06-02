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        Siirt'te bağırsak tıkanıklığı bulunan çocuk ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

        Siirt'te bağırsak tıkanıklığı şikayeti bulunan 17 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 00:13 Güncelleme: 02.06.2024 - 00:13
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        Siirt'te bağırsak tıkanıklığı bulunan çocuk ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
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        Siirt'te bağırsak tıkanıklığı şikayeti bulunan 17 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karaciğer nakli sonrası bağırsak tıkanıklığı gelişen Z.D'nin tedavisinin devamı için İstanbul'a sevkine karar verildi.

        Bunun üzerine Z.D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Havalimanı'na götürüldü.

        Hasta, Sağlık Bakanlığınca kente gönderilen ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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