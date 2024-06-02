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        Siirt'te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

        Siirt'te gümrük kaçağı 3 bin paket sigara ile 491 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 22:56 Güncelleme: 02.06.2024 - 22:56
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        Siirt'te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
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        Siirt'te gümrük kaçağı 3 bin paket sigara ile 491 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt-Eruh kara yolunda şüphe üzerine durdurduğu araçta yaptığı aramada gümrük kaçağı 3 bin paket sigara ele geçirdi.

        Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Baykan ilçesi Veyselkarani Beldesi uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada ise 491 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Ekiplerce M.E. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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