Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya kentte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda il genelinde geçen ay gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, ilde terör, organize suç örgütleri, uyuşturucu, düzensiz göç ve siber suçlarla mücadelede önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Kızılkaya, halkın huzurunu kaçıran tüm suç örgütlerine ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını ifade ederek, terörle mücadelenin de son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini aktardı.

Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi veren Kızılkaya, şunları kaydetti: "Mayıs ayında 15 operasyonda 3 sığınak/mağara imha edilmiş, 13 mayın, 3 el yapımı patlayıcı, 3 el bombası, 9 RPG-7 roketatar mühimmatı, makineli tüfek, 1429 fişek, çanta tipi jeneratör, el telsizi, 4 şarjör, el dürbünü ile çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Terör örgütü propagandası yapma suçundan aranan 2 kişi, terör örgütüne fon sağlamak suçundan 2 kişi ve sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 kişi olmak üzere 10 kişi yakalanmıştır. 47 narkotik operasyonunda 130 şüpheli hakkında adli işlem uygulanmış, 6 kişi uyuşturucu imal ve ticareti suçundan tutuklanmış, 10 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Operasyonda 2 kilo 740 gram kubar, 26 gram eroin, 11 gram kokain, 7 kilo 853 gram metamfetamin, 32 kök kenevir, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 1770 uyuşturucu hap ele geçirilmiştir."

Kızılkaya, il genelinde 438 asayiş olayının meydana geldiğini, bunlardan 403'ünün aydınlatıldığını belirtti. Aranan 155 kişiden 128'inin yakalandığını, bu kişilerden 34'ünün tutuklandığını kaydeden Kızılkaya, "Ülke genelinde mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 75,2 iken, ilimiz genelinde yüzde 87,2'dir. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 47 operasyon icra edilmiş, haklarında işlem yapılan 78 şüpheliden 6'sı tutuklanmış, 4 bin 475 paket bandrolsüz kaçak sigara, çeşitli kazı malzemeleri, gümrük kaçağı 7 cep telefonu ve kopya düzeneği olarak kullanılan ses ve görüntü kayıt cihazı ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında son bir ayda gerçekleşen 43 olayın 30'unun aydınlatıldığını, terör örgütü propagandası yapan 48 kişi hakkında işlem yapıldığını, 349 sitenin de kapatıldığını ifade eden Kızılkaya, düzensiz göçle mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili de şu bilgileri paylaştı: "2 operasyonda 18 düzensiz göçmen yakalanmıştır, Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir. Olayla bağlantılı göçmen kaçakçılığı yapan biri İran uyruklu 2 şüpheli tutuklanmıştır. Ayrıca yol izin belgesi bulunmadan seyahat eden 16 Suriye uyruklu şahıs hakkında da gerekli idari yaptırım uygulanmıştır."

2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde il genelindeki 548 okulun çevresi ile faal 41 öğrenci yurdu ve çevresindeki 1026 iş yeri, 26 bin 33 araç ve 73 bin 125 şahsın denetlendiğini belirten Kızılkaya, güvenlik kamera sistemi olmayan 154 okula kamera sistemi takıldığını bildirdi. İl geneli kamera sistemi olan okul sayısının 442'ye yükseldiğini aktaran Kızılkaya, trafik denetimleriyle ilgili de 32 bin 652 aracın denetlendiğini belirtti. Kızılkaya, "Yapılan denetlemeler neticesinde 32 sürücü belgesi geri alınmış, 116 araç trafikten men edilmiştir. Trafik kurallarını ihlal eden 1120 sürücüye ve 825 araç plakasına ceza uygulanmıştır. 130 trafik kazası meydana gelmiştir." ifadelerini kullandı.