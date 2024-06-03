Siirt'te izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

Sarıtaş ve beraberindeki partililer, daha sonra Siirt Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde Güres Caddesi Kızılay İş Merkezi önünde toplanan grup, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasını gerekçe göstererek, açıklama yapmak istedi.

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