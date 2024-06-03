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        Siirt'te izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

        Siirt'te izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahalede bulunan polis 5 kişiyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 22:28 Güncelleme: 03.06.2024 - 22:28
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        Siirt'te izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti
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        Siirt'te izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahalede bulunan polis 5 kişiyi gözaltına aldı.

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde Güres Caddesi Kızılay İş Merkezi önünde toplanan grup, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasını gerekçe göstererek, açıklama yapmak istedi.

        Uyarılara rağmen grup adına DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş açıklama yapmaya başlayınca polis müdahalede bulundu.

        Polise mukavemet gösteren 5 kişi gözaltına alındı.

        Sarıtaş ve beraberindeki partililer, daha sonra Siirt Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.

        Grup açıklamanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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