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        Siirt'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlendi

        Siirt'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 13:19 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:19
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        Siirt'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlendi
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        Siirt'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Vali Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde düzenlenen serginin açılışına katıldı.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Kızılkaya, öğrenmenin sadece okul yıllarında değil, hayatın her evresinde devam etmesi gerektiğini söyledi.

        Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu.

        Kızılkaya ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezdi, ürünleri inceledi.

        Stantlarda kursiyerlerin yaptığı el sanatları, giyim, ahşap boyama, resim sanatı gibi birçok alandaki eserleri sergilendi.

        Programa, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve kursiyerlerin yakınları katıldı.

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