Siirt'te arıcılara yüzde 50 hibe ile polen tuzaklı arılı kovan dağıtıldı
Siirt'te Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle "Siirt Arıcılığını ve Arı Ürünlerini Geliştirme Projesi" kapsamında arıcılara yüzde 50 hibe ile polen tuzaklı arılı kovan dağıtıldı.
Siirt'te Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle "Siirt Arıcılığını ve Arı Ürünlerini Geliştirme Projesi" kapsamında arıcılara yüzde 50 hibe ile polen tuzaklı arılı kovan dağıtıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Tarım Müzesinde düzenlenen programda konuşan Vali Kemal Kızılkaya, arıcılara 2 bin kovan dağıtılacağını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilik ve GAP Bölge Kalkınma İdaresinin katkılarıyla üreticilere yönelik sağlanan desteklerin devam edeceğini dile getiren Kızılkaya, şöyle konuştu:
"Siirt'te tarım ve hayvancılıkta çok güçlü olduğumuz alanlar var. Biri fıstık, diğeri bal ve sonra da küçükbaş hayvancılık geliyor. Üretimimizi daha yukarıya çekerek rekabetçi gücümüzü artırmak istiyoruz. İlimizde arı yetiştiriciliğin güçlendirilmesi, kırsalda istihdamın artırılması amacıyla başladığımız yolculukta varmak istediğimiz bir hedef var. Bu hedef, arı kovanı sayısında biz Türkiye'de 11. sıradayız. İlk 10 girmemiz lazım. Bal üretiminde de 8. sıradan ilk 5'i hedefliyoruz."
Konuşmaların ardından arıcılara polen tuzaklı kovan dağıtıldı.
Kızılkaya, daha sonra ürünleri inceledi, arıcıların taleplerini dinledi.
Programa kurum müdürleri ve üreticiler katıldı.
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