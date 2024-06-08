Siirt'te hayvan otlatırken yıldırım isabet eden kişi yaralandı
Siirt'in Şirvan ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden kişi yaralandı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Cevizlik köyündeki yaylada ailesiyle koyun otlatan Betül S'ye (22) yıldırım isabet etti.
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Betül S, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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