Siirt'te 6. kattaki pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 6'ncı kattaki pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 6'ncı kattaki pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binanın 6. katında bulunan evin penceresinden D.Y. zemine düştü.
Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Küçük çocuk burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.