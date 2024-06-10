Siirt'te 6. kattaki pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Çocuğun cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Küçük çocuk burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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