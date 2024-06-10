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        Siirt'te kayalıktan düşen çoban yaralandı

        Siirt'in Eruh ilçesinde hayvan otlatırken kayalıktan düşen çoban yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 14:52 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:52
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        Siirt'te kayalıktan düşen çoban yaralandı
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        Siirt'in Eruh ilçesinde hayvan otlatırken kayalıktan düşen çoban yaralandı.

        Okçular köyü kırsalında dağlık alanda hayvan otlatan Mahir D, dengesini kaybederek kayalıklardan yuvarlandı.

        Kendisinden haber alamayan yakınlarının arama çalışmaları sonucu çoban, hayvan otlattığı bölgede bulundu.

        Mahir D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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