Siirt'te kayalıktan düşen çoban yaralandı
Siirt'in Eruh ilçesinde hayvan otlatırken kayalıktan düşen çoban yaralandı.
Siirt'in Eruh ilçesinde hayvan otlatırken kayalıktan düşen çoban yaralandı.
Okçular köyü kırsalında dağlık alanda hayvan otlatan Mahir D, dengesini kaybederek kayalıklardan yuvarlandı.
Kendisinden haber alamayan yakınlarının arama çalışmaları sonucu çoban, hayvan otlattığı bölgede bulundu.
Mahir D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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