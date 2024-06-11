Siirt'te yılanın ısırdığı kişiyi hastaneye kaldırıldı
Siirt'in Pervari ilçesinde tarlada çalıştığı sırada yılanın ısırdığı kişi tedavi altına alındı.
Siirt'in Pervari ilçesinde tarlada çalıştığı sırada yılanın ısırdığı kişi tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Çukurköy'de yaşayan Yahya Güney (25), dün tarlada çalışırken yılan tarafından sağ ayağından ısırıldı.
Güney'i baygın halde bulan köylüler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güney'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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