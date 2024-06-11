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        Siirt'te yılanın ısırdığı kişiyi hastaneye kaldırıldı

        Siirt'in Pervari ilçesinde tarlada çalıştığı sırada yılanın ısırdığı kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 09:59 Güncelleme: 11.06.2024 - 09:59
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        Siirt'te yılanın ısırdığı kişiyi hastaneye kaldırıldı
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        Siirt'in Pervari ilçesinde tarlada çalıştığı sırada yılanın ısırdığı kişi tedavi altına alındı.

        İlçeye bağlı Çukurköy'de yaşayan Yahya Güney (25), dün tarlada çalışırken yılan tarafından sağ ayağından ısırıldı.

        Güney'i baygın halde bulan köylüler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

        Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güney'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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